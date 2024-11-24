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Okan Buruk: Burada futbol adına hiçbir ortam yoktu

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Burada futbol adına hiçbir ortam yoktu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha ve hava koşullarının futbola müsait olmadığını savundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum’da saha ve hava koşulları nedeniyle iyi futbol oynayamadıklarını söyledi. Buruk, “Böyle bir sahada böyle bir ortamda maç oynamak... Futbol adına hiçbir ortam burada yoktu. Tabii rüzgarla da birleşmiş. Çimler uzun bırakılmış, maç öncesi sulanmıyor. Rakip oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış! Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart. Nereden bakarsanız bakın ikinci sarı ve kırmızı kart doğru. Herkes bunu söylüyor. Bunun altını çizelim. Son dakikada direkten dönen top gol olsaydı soyunma odasına gidip üzgün şekilde oturabilirdik. Bunu iyi etüt edip oyuncularıma anlatmam gerekiyor” dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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