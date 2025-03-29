Okan Buruk: 'Bunu bekliyorduk, korktuğumuz başımıza geldi'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

İlk yarıda çok basit bir gol yedik. Geriye düştük. 10 kişi kaldık. Tartışılacak bir pozisyon. Hakemin kararı doğru muydu? VAR karışabilir miydi? Çok tartışlacak. Ancak bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi.

BEŞİKTAŞ'A TEBRİK

Beşiktaş bugün çok emek verdi. Çok mücadele etti. Kazanmayı hak ettiler. Beşiktaş'ı kutluyorum. maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Beşiktaş için de kritik maçtı. Üçüncülük yarışında önemli bir maçtı. Belki sezonu kurtarma maçlarından biriydi. İlk defa yenildik. Bunu ilk defa Galatasaray'a tattıran bir takım oldu Beşiktaş. Bu da motivasyon oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum.

SORU İŞARETLERİ VAR

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Kafama takılan bir şey var. Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonu vardı. Çok net bir müdahale vardı. VAR karışabiliyor mu? Bir pozisyon önce karıştı. Kafamızda çok fazla soru işaretleri var. Futbol dünyasının herkesin kafasında soru işareti var. Futbol tarihinde olmadığı kadar çok soru işaretlerin olduğu bir sezon. İnşallah güzel bir şekilde sezon biter. Kimsenin hakkı yenmeden, doğruların olduğu, daha güzel oyunların olduğu bir sezon olur. Kendimiz hakkında da özeleştiri yapıyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Taraftarımız merak etmesin. Şampiyon olacağız. Hep birlikte kutlama yapacağız. Kafalarında hiç soru işareti olmasın. Sahada daha çok kalacağız ve daha iyi olacağız. Her şeye rağmen şampiyon olacağız inşallah.