Okan Buruk: Bu takım bize büyük hayaller kurduruyor

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö karşılaşmasının zor geçeceğini, kadrolarında önemli eksikleri olduğunu belirterek “Tam kadro olmak her zaman büyük avantaj ama bu sakatlık senaryolarını düşünerek böyle geniş ve güçlü bir kadro kurduk” dedi. Buruk, “Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle seyrederek ne oynadıklarını görmüştük. İyi ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz daha yüksek bir puanda da olabilirdi. Hocaları liglerinin bitmesinin onlar için dezavantajmış gibi bir açıklamada bulundu. Biz yoğun maç temposundan geliyoruz” ifadelerini kullandı.

HEP İLK BEŞİN İÇİNDE OLDUK

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Buruk şöyle devam etti: “Hep ilk 5 içinde olduk. Tottenham’a karşı galip geldik. Turnuvanın favorilerinden biriydi. Oyun, güç, takım performansına, taraftar performansına baktığımızda ileriye dönük hayaller kuruyoruz çünkü bu hayalleri güçlendirecek altyapıyı oluşturduk. Şu anda 6-7 sakat oyuncumuz var. Bunu beklemiyorduk. Futbolun içinde birçok etken var. Sivas’ta 10 kişi kaldık ama kazandık. Elemeli tura geçtiğinizde maç içi performansınız önemli. Her takım her takımı eleyebiliyor. Final hedefini koruyacağız.”