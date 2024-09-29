Okan Buruk: Bu ‘sizi sakatlayalım Avrupa’ya eksik gidin’ demek

Haberin Devamı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-0 öne geçip 1 puanda kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından sıkışık maç trafiğine tepki gösterirken “En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Osimhen’de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa’da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize ‘Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayın ve bir sonraki maça eksik gidin.’ Korkulardan dolayı değişiklik yaptık” dedi. Buruk sonrasında “3-1’den sonra net pozisyonlar vermedik ancak oyun kendi isteğimizin dışına çıktı” deken şöyle devam etti:

HAZIR OLDA MI HAVA TOPUNA ÇIKACAK

Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene... Bunun devam edeceğini düşünüyorum! Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptığı. Ya da Avrupa’daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır olda mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler.

Haberin Devamı

HERKES DERSLER ÇIKARACAK

Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. . Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu kayıp çok sürpriz oldu.”