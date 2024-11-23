Okan Buruk: 'Bu şartlarda güzel maç çıkmaz'

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Süper Lig'de Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Zorlu gelmedi, kolay geldi de ikinci golü bir türlü atamadık. Ben iki takım oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık, bir avantaj ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada. Bunu net belirtmek gerekiyor. Rüzgarla birleşti bu. Çimler uzun bırakılmış. Maçtan önce sulanmıyor. Özellikle böyle hep rakibin oyununu bozmak adına bir tür hesaplar yapılmış. Bu iki takımı etkiliyor. Bodrum zaten iyi bir takım.

KRİTİK DAKİKADA POZİSYON VERDİK

Özellikle Bodrumlu oyuncuları tebrik ediyorum. Bir tane pozisyon verdik, onu da kritik dakikada verdik. İlk yarıdaki oyun istediğimiz gibi değildi. Hem rüzgarın etkisi hem maçın atmosferi... Ürettiğimiz pozisyonlar oldu ama normale göre az üretti.

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KIRMIZI KART DOĞRU

Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart. Nereden bakarsanız bakın ikinci sarı ve kırmızı kart doğru. Herkes bunu söylüyor. Bunun altını çizelim.

BU ŞARTLARDA GÜZEL MAÇ ÇIKMAZ

Bu şartlarda güzel maç çıkmaz. Genel olarak baktığımızda özellikle iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Çekildiler geriye, geçiş hücumları yakaladılar. Kendi takımım adına, bazen ofansif anlamda çok gol atma sevdasına kapıldık, 6-7 kişi öne gitti. Jelert'i sağ beke aldım sonra, Barış da çok öndeydi. İki bekimiz de kanat oyuncusuydu. Lucas'a ortada çok yük düştü.

TAKIMIN BAŞARISI DAHA ÖNEMLİ

Geçişlerde rakibe şans verdik. Net pozisyon vermedik ama maçın sonunda verdiğimiz pozisyonda direkten döndü. Soyunma odasında üzülüyor olabilirdik. Hem benim daha iyi etüd etmem hem oyuncularıma daha iyi anlatmam lazım. Bireysel başarıların önemi yok. Bunu oyuncularıma daha iyi anlatmam gerekecek. Takımın başarısı daha önemli. Bunu ilk idmanda anlatacağız.

REKORLARLA DEVAM ETTİK

Kazanarak, rekorlarla devam ettik. Bugün de kazandık ama olumlu olumsuz şeyler var. Zor bir deplasmandan çıktı. Daha sonra da güneşli, sıcak havalar gelecek. Şimdi rüzgarlı bir hava var.

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