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Okan Buruk: Bu kadar özel oyuncular maçı kazandıracak golü atmalıydı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Rigas
Okan Buruk: Bu kadar özel oyuncular maçı kazandıracak golü atmalıydı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2-0 öne geçtikleri maçta gelen beraberliğin kendilerine yakışmadığını söyledi.

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas maçının 2-2 bitmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirtirken “Özür diliyoruz. Rahat kazanacağımız, maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Bu bize yakışmadı” dedi. Üretkenlik anlamında sorun yaşadıklarını belirten deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

DAHA AZ GOL YiYECEĞiZ

“Savunma ciddiyetimiz düşüktü. Tamir edeceğiz. G.Saray geçen seneki gibi daha az gol yiyen bir takım olacak. Giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı. Maalesef başaramadık. Rakip ne kadar kapansa da daha çok üretmeliydik. Maçı kazandıracak golü, bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bulmalıydı.”

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#Galatasaray#Okan Buruk#Rigas

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