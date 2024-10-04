Okan Buruk: Bu kadar özel oyuncular maçı kazandıracak golü atmalıydı

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas maçının 2-2 bitmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirtirken “Özür diliyoruz. Rahat kazanacağımız, maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Bu bize yakışmadı” dedi. Üretkenlik anlamında sorun yaşadıklarını belirten deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

DAHA AZ GOL YiYECEĞiZ

“Savunma ciddiyetimiz düşüktü. Tamir edeceğiz. G.Saray geçen seneki gibi daha az gol yiyen bir takım olacak. Giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı. Maalesef başaramadık. Rakip ne kadar kapansa da daha çok üretmeliydik. Maçı kazandıracak golü, bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bulmalıydı.”