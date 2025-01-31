Okan Buruk: 'Böyle saçma goller yerseniz kaybedersiniz'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Belki iyi oynamadan, çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsanız, böyle saçma goller de yerseniz kaybedersiniz.

BASİT GOLLER YEDİK

İlk 8'e girememe sebebimiz yediğimiz goller. Basit goller yedik. Bugünün şansına 3 tane de cezalı oyuncu verdik. Onu da düşünerek, eksiklerimizi de düşünerek transferin son günlerinde takviyeleri yapacağız.

TADI DAMAĞIMIZDA KALDI

Hücuma bir oyuncu düşünüyoruz, hep söylüyordum zaten. Tottenham maçında 3-4-1-2 oynadık, tadı da damağımızda kalmıştı. Icardi'nin sakatlığı sonrası Michy'le de denedik.

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