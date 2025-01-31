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Okan Buruk: 'Böyle saçma goller yerseniz kaybedersiniz'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi
Okan Buruk: Böyle saçma goller yerseniz kaybedersiniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 01:45

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Belki iyi oynamadan, çok iyi şeyler yapmadan çok fazla pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsanız, böyle saçma goller de yerseniz kaybedersiniz.

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BASİT GOLLER YEDİK

İlk 8'e girememe sebebimiz yediğimiz goller. Basit goller yedik. Bugünün şansına 3 tane de cezalı oyuncu verdik. Onu da düşünerek, eksiklerimizi de düşünerek transferin son günlerinde takviyeleri yapacağız.

TADI DAMAĞIMIZDA KALDI

Hücuma bir oyuncu düşünüyoruz, hep söylüyordum zaten. Tottenham maçında 3-4-1-2 oynadık, tadı da damağımızda kalmıştı. Icardi'nin sakatlığı sonrası Michy'le de denedik.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi

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