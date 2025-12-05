×
Okan Buruk: 'Biz de iki penaltı ve kırmızı kart bekledik'

Okan Buruk: Biz de iki penaltı ve kırmızı kart bekledik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 23:03

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Arda Ünyay'ı taktiksel nedenlerle çıkardım. Arda çok üzüldü, çok genç. Bizim için değerli. Çok fazla süre buluyor. Önde iki forvete dönmek için çıkardım. Gol de böyle geldi.

BİZ DE PENALTI VE KIRMIZI KART BEKLEDİK

Son dakika penaltı pozisyonu... Aslında Samsunsporluklar da... Biz de iki penaltı, kırmızı kart bekledik, rakibin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kol doğal konumda. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde buna yakın pozisyonları gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm, oyuncumuzun kolu doğal konumda hareket etti. Doğal konumda olduğu benim görüşüm. Verilecek her karara saygı duymak gerekir.

SADECE TOPA BAKIYORDU

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçıydı sanırım, çok benzerdi, doğal konum kararı birçok pozisyonda değişebiliyor. Kazımcan'ın elinin aşağıda ve çok hafif açık olması, elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması, küçük bir basma, Davinson'a basılması, şanssızlık deniyorsa... Sallai'nin gördüğü kırmızıyı hatırlayalım, sadece topa bakıyordu. Gençlerbirliği'nden başka bir oyuncu, aynı pozisyonda çok benzer, ayağa bastı ve kırmızı kart görmedi.

DAVINSON'A FAUL YAPILDI

Birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Her karara saygı duymalıyız. İkinci gol öncesi Davinson'a bence faul yapıldı. Taçtan gol yedik. Faul de verebilirdi lehimize. Oyun içi benzer pozisyonda Berkan sarı kart gördü, rakip yapınca görmedi. Hakemin her takdirine saygı duymak gerekiyor.

