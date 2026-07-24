Okan Buruk: 'Birçok oyuncu bizimle beraber olmayacak'

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Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik. Diğer oyunculara şans verdik ve bir yandan kadromuzu şekillendiriyoruz. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz. 1 hafta daha buradayız. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz.

BİZİMLE BERABER OLMAYACAK

Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizimle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey. Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum.

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DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ

Biraz daha genç oyunculardan biraz daha fazlasını bekliyoruz. Daha çok kendilerini göstermeleri gerekiyor. Öz güvenleri yüksek ama zaman zaman uykuya daldıkları oluyor. Çok hazır olmak gerekiyor. Bu şanslar kolay kolay gelmiyor. Buldukları şansı değerlendirmeleri gerekiyor.

NELSSON'A ÖVGÜ

Özellikle bu maçlar, bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Milli oyuncularımız geldikten sonra bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. Nelsson bence performansını iyi şekilde gösterdi. Ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi.