Okan Buruk: Beşiktaş ve Fenerbahçe’yle aramızdaki fark 8 puan

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş galibiyetle sonrası yaptığı değerlendirmede “Bay geçeceğimiz hafta öncesi psikolojik üstünlüğü elde etmek adına kazanmamaz önemliydi. Samsunspor ile 6, F.Bahçe ve Beşiktaş ile aramızda 8 puan var” dedi. Kendi döneminde çok fazla derbi kazandıklarına dikkat çeken Buruk, şöyle devam etti:

DERBiLERDE FARKLIYIZ

“Derbi oynamaya alışkın bir takımız. İsteğimiz, konsantrasyonumuz, çok daha farklı oluyor. 4-4-2 oynayan bir takıma göre çok pozisyon vermedik. 2-0 sonrası daha öndeydik. Pozisyon vermedik. Yediğimiz golle 2-1 oldu. Üzüleceğimiz yer orası olabilir. Şimdi birkaç gün dinlenip Tottenham hazırlıklarına başlayacağız.” Buruk, Sara için de “Bir hayali var. Brezilya Milli Takımı’na gitmek” diye konuştu.

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BURUK’LU ASLAN REKORLARA DOYMUYOR

G.Saray lig tarihinde daha önce ilk 10 hafta itibariyle en fazla puanı geçen sezon toplamış, 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puana ulaşmıştı. Sarı kırmızılılar bu sezon da 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Geçen sezon 30 puanlı F.Bahçe’nin ardından ikinci sırada kalan Cimbom, bu kez zirvede yer aldı. G.Saray bu sezon gol sayısını da 19’dan 29’a çıkardı.