Okan Buruk, beraberliğin ardından 90+4'teki pozisyona değindi: 'Maçı bitirebilirdik!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"MAÇI BİTİRİRDİK"

"90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum."

"KAZANMAK İÇİN ŞANS GELDİ"

""Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz."

"KENDİ KALEMİZİN ÖNÜNE ÇEKİLDİK AMA..."

"Atletico Madrid'e ikinci yarı daha az pozisyon verdik. Son bölümde kendi kalemizin önüne çekildik ama bir puanının çok büyük önemi vardı. Hem ilk 24'ü garantilemek, hem de ilk 16 için... Şimdi lig maçı ve Manchester City deplasmanı var. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha oynayacağız."

SORLOTH

"Alexander Sörloth rakipleri korkutan bir oyuncu. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da çok maç oynuyor, bunu düşünerek değişiklikler yaptılar."