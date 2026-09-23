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Okan Buruk 'Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm' demişti, Türkiye-Fransa maçına atandı!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Christian Dingert#Okan Buruk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 12:02

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Sporting maçının ardından, "Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdiği Alman hakem Christian Dingert, A Milli Takım'ın Fransa'yı konuk edeceği Uluslar Ligi ilk hafta maçına atandı. İşte detaylar...

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UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.

Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta görev yapacak hakem kadrosu da belli oldu.

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MAÇI ZWAYER YÖNETECEK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye - Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Okan Buruk Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm demişti, Türkiye-Fransa maçına atandı

OKAN BURUK'UN "BEN OLSAM HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM" DİYE TEPKİ GÖSTERDİĞİ HAKEM VAR'DA GÖREV YAPACAK!

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Christian Dingert görev yapacak, AVAR'da ise Johann Pfeifer olacak.

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Dingert, kısa süre önce Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un sözleriyle gündeme gelmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-1 kaybettikleri Sporting maçının Video Yardımcı Hakemi Christian Dingert'e bir daha görev verilmemesi gerektiğini savunan Okan Buruk, "Sporting maçından çok farklı bir skorla dönebilirdik. Biz 1-0 öndeyken bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Kırmızı kart için VAR'a çağırmayan Alman hakemin (Christian Dingert) ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Okan Buruk Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm demişti, Türkiye-Fransa maçına atandı

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#A Milli Takım#Christian Dingert#Okan Buruk

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