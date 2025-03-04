Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ile görüşme odasına! Lucas Torreira'nın doğum günü partisi sonrası...

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Kasımpaşa, deplasmanındaki 3-3’lük beraberliğe rağmen ligde namağlup liderliğini sürdüren, deplasmandaki 24 maçlık yenilmezlik serisi devam eden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’nin aradaki puan farkını 4’e indirmesine engel olamadı.

NİSAN 2023'TEN BU YANA BİR İLK

Unvanlarını korumasına rağmen sarı kırmızılılar son 6 maçta sadece bir kez kazanabilirken 3 farklı kulvarda çıktığı 4 maçın tamamından beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe’nin ardından Kasımpaşa’ya da takılan Cimbom, Nisan 2023’ten bu yana ilk kez 2 maçta üst üste puan kaybı yaşadı.

BAŞKAN ÖZBEK DURUMA EL ATTI

Devre arasında yapılan 7 takviye rağmen takımdaki düşüş trendiğinin devam etmesi üzerine başkan Dursun Özbek duruma el attı. Özbek ‘sorun oyuncuların özel yaşamı mı, yoksa disiplinsizlik mi?’ diye sorarken Buruk’tan önlem almasını istedi.

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BAŞARISIZLIĞIN GEREKÇESİ NE?

UEFA Avrupa Ligi’nde 4-1 kaybedilen ilk AZ Alkmaar maçından öncesinde yapılan Lucas Torreira’nın doğum günü kutlaması da dahil olmak üzere futbolcuların gece yaşantısının da masaya yatırıldığı zirvede Özbek’in Buruk’a “Biz yönetim kurulu olarak tamamen senin arkanda durduk. Ancak bu takım 4-5 haftadan bu yana başarısız sonuçlar alıyor. Bunun gerekçeleri nedir? Disiplinsizlik mi, özel yaşam mı? Bunları açıklığa kavuşturmamız lazım” dediği öğrenildi.

BAZI OYUNCULARA ÖZEL YAŞAM UYARISI

Takımda gece hayatları ile gündeme gelen bazı oyuncuların özel yaşamlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Özbek’in eğer bir disiplinsizlik söz konusu ise Okan Buruk’tan gerekli önlemleri almasını istediği de ifade edildi.