Okan Buruk: Başından sonuna çok rahat bir galibiyet aldık

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Galatasaray’ın başında Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de hiç kaybetmeyen Okan Buruk ligin 6. haftasında ezeli rakibine 5 puanlık fark atarken maç sonu “Bu galibiyet için çok mutluyuz. Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli. 1 hafta da 3. maçlarına çıkan oyuncularımı da kutluyorum” dedi. Deneyimli teknik adam yorgunluğa rağmen iyi bir performans gösterdiklerini belirtirken şunları söyledi:

HAKEM DE İYİ BİR KARŞILAŞMA YÖNETTİ

“Maçın son bölümünde 3-1’i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takıma da tebrik ederim. Maç temiz geçti, hakem maçı iyi yönetti. Maçtan sonra olay olmadan ayrılacağız. Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak. Kazanarak gitmek istiyoruz.”

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RAKİP HOCANIN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL

Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kendisi ve G.Saray hakkındaki açıklamaları için de “Objektif olarak baktığımızda son 2 senenin şampiyonu ve ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birine karşı böyle açıklama yapmak normal. Kendisine olaylar nasıl anlatılıyor bilemeyiz. Mourinho’yu bazı demeçlerinde suçlamamalıyız. Bu da bir strateji aslında. Bazı teknik adamlar daha çok yapıyor. Bizim için önemli motivasyon F.Bahçe’yi yenmekti. Rakibin teknik adamının kim olduğu çok önemli değil” diye konuştu.