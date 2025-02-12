Okan Buruk, basın toplantısında sert çıkıştı: 'Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!'

Haberin Devamı

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Az Alkmaar maçı öncesi sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz basın toplantısında konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Maçla ilgili görüşlerini açıklayan Okan Buruk, "Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var ama başlayacak ve devam edecek oyunculara güveniyorum." dedi.

'BEKLENTİYİ DURSUN ÖZBEK YARATTI'

Ara transferde takıma katılan isimlerle ilgi sorulan soruya ise Buruk "Objektif bakmak gerekiyor. Bizim insanımız ülkemiz biraz böyle. İnsanların daha duygusal olması, aceleci olması. Beklentiler çok yüksek. Sayın Dursun Özbek Başkanımız da bu beklentiyi yarattı önceki transferler dönemlerinde. Transferler geç kaldığında yönetim üzerinde beklenti çok yükseliyor. Bence transfer dönemi çok iyi geçti. Burada tek eksik Avrupa listesine 3 kişi yazabildik. En fazla 3 kişi yazabildiğimiz için bazı transferlerimizi koyamadık listeye." yanıtını verdi.

Haberin Devamı

'FENERBAHÇE İÇİN BELKİ 5 TANE SAYABİLİRİZ'

Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinen Buruk, "Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan hakaretler... TFF, benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa gereken cezayı verecektir. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez. Oyuncuların saha içerisindeki tavırları tabii ki çok önemli. Sene içerisinde o kadar çok eylem sayabiliriz ki... Fenerbahçe için belki 5 tane penaltı sayabiliriz bu şekilde. Futbolcular bunu dener. Sadece futbolda değil basketbolda da böyledir, oyuncu bazen gider faulü alır. Bunun kararını verecek kişi hakemdir, ayrıca VAR diye bir sistem var. Bunu oyuncular üzerinden konuşmak yanlış. Tabii ki bunu devamlı yapan oyuncularla ilgili 'sen iyi yaptın' demiyorum, kimseye bunu demiyorum ama ligde bunu yapan o kadar çok oyuncu var ki... Bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor." sözlerini sarf etti.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları;

'UMARIM KAZANIRIZ'

Haberin Devamı

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Yılmaz, "Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Analizimizi yaptık, bugün de çok iyi çalıştık. Bizim tek düşüncemiz yarınki maç. Kazanıp ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için de çok önemli bir maç. Umarım kazanırız." şeklinde konuştu.

MORATA VE OSIMHEN SÖZLERİ

Barış Alper Yılmaz'da gelen transferlere bir parantez açarak, "Morata büyük bir oyuncu. Osimhen, Mertens gibi kaliteli oyuncular var. Saha içerisinde bize çok yardımcı oluyorlar. Onlardan bir şeyler öğrenebilirsek ne mutlu bize. Onlarla beraber oynadığımız için çok şanslıyız, onlar da benimle oynadığı için şanslı." ifadelerini kullandı.