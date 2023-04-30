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Okan Buruk: 'Başımız dik, Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin'

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#Galatasaray#Derbi#Beşiktaş
Okan Buruk: Başımız dik, Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 21:49

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Tam olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Hem bunun için, hem de kaybettiğimiz için üzgünüz. 1. gol sonrası kırıldık. İkinci yarının bir bölümünde de kırıldık

LİGDE LİDER DURUMDAYIZ

Başımız dik. Ligde lider durumdayız. Bugün, sezon başında 5 maç kala 3 puan önde girecekseniz deseler, bunu kabul ederdik, isterdik. Tabii daha yüksek farkla avantajımız vardı ama 3 puanla öndeyiz. Galatasaray, bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır.

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TARAFTAR MERAK ETMESİN

Kafamızı kaldırıp şampiyonluğumuzu almak için elimizden geleni yine yapacağız. Galatasaray taraftarları hiç merak etmesin. Bu sezon inşallah şampiyon olacağız.

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LUCAS'A İTME VAR

Sezon başından beri alan savunması yapıyoruz. Hep aynı pozisyondaydı Sergio ve Lucas. Lucas'a yapılan bir itme var, hakemler bunu değerlendirmediler. Sergio da agresif olup rakibini bloklasaydı... İyi bir orta geldi.

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#Galatasaray#Derbi#Beşiktaş

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