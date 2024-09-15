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Okan Buruk: Avrupa'yı kıskandıracak forvetlere sahibiz

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Avrupayı kıskandıracak forvetlere sahibiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Okan Buruk, Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi’den oluşan hücum hattına dikkat çekti. Sarı kırmızılı çalıştırıcı, “Galatasaray’a yakışır oyuncuları transfer etmek istiyorduk. Kadromdan memnunum. Muhteşem bir taraftarımız da var. Bir teknik adam olarak başka da isteyeceğim bir şey yok. Osimhen karakter olarak da çok büyük bir oyuncu. Takıma hemen uyum sağladı. Çok çalışkan ve lider olabilecek bir oyuncu” dedi.

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Galatasaray yönetiminin son günlerde birbiri ardına yaptığı flaş transferler taraftarları coştururken, teknik direktör Okan Buruk’un da yüzünü güldürdü. Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, yeni transferlerle daha güçlü bir takım olduklarını ifade ederken özellikle forvet hattına dikkat çekti.“Son 2 senede ne yaptıysak bu sene de aynısını yapacağız” diyerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Buruk, “Kadromdan memnunum. Muhteşem bir taraftarımız da var. Bir teknik adam olarak başka da isteyeceğim bir şey yok” dedi.

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OSİMHEN KARAKTER OLARAK DA BÜYÜK OYUNCU

Yeni transferlerinden Victor Osimhen’den övgüyle bahseden Buruk, “Çok önemli bir futbolcu transfer ettik. Karakter olarak da çok büyük bir oyuncu. Takıma hemen uyum sağladı. Çok çalışkan ve lider olabilecek bir oyuncu. Ön tarafa baktığımızda 3 önemli forvetimiz var. Avrupa’nın en iyi forvet hatlarından birini oluşturduk. Osimhen, hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir isimdi. Avrupa’nın dev takımlarını kıskandıracak bir forvet hattına sahibiz” diye konuştu.

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JOSE MOURİNHO YANLIŞ SÖYLEDİ

Buruk, “Jose Mourinho’nun ‘Galatasaray’a pozitif ayrımcılık yapılıyor’ sözü için ne diyeceksiniz?” sorusu üzerine, “Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki tane penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence pozitif dedi ama negatif demek istedi” dedi. Buruk, Rizespor maçıyla ilgili olarak da, “Rakibimiz 5’li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük” değerlendirmesini yaptı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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