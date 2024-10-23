Okan Buruk: Avrupa’da başarılı olmak bizim genlerimizde var

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçını kazanarak RFS beraberliğini telafi etmek istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam dün Florya’da düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin Avrupa’da ilk 8’e girmek olduğunu belirtirken “Bunun için motivasyonumuz yüksek, moralimiz yerinde. Süper Lig’deki durumumuz, oynadığımız futbol, içerideki hava, arkadaşlık ve dostluk bir sonraki maça bizi güçlü bir şekilde taşıyor” dedi.

EN BÜYÜK AVANTAJ EViMiZDE OYNAMAK

Buruk maçın İstanbul’da oynanmasının en büyük avantajları olduğunun altını çizerken şu ifadeleri kullandı: “Rakibimizin oyununu izleyince yaptıkları sürpriz değil. Avrupa’daki 10 maçta pozisyonları yüzde 60 oranında golle sonuçlandırıyorlar. Geçen sezon İsveç Ligi’nin ikincisi. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Roma’yı yendiler, AZ Alkmaar’dan da az kalsın puan alıyorlardı. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Oyuncularıma, takımıma ve taraftarımıza güveniyorum. Galatasaray takımının genlerinde olan Avrupa’daki başarıyı sahaya yansıtmaya çalışacağız.”

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BURUK: BANA GELiYOR SANDIM

Günay’ın Osimhen’in sevincini anlatırken “Hocamıza sarılacağını zannettim” demesi üzerine araya giren Okan Buruk, “Doğum günüm olduğu için ben de bana sarılacağını zannettim” diye espri yaptı.

OSiMHEN’iN ZAMAN GEÇiRMEYE GELMEDiĞi BELLi

Muslera’nın yokluğunda bugün G.Saray’ın kalesini koruyacak olan Günay Güvenç, Avrupa Ligi’nde maksimum puana ulaşmak istediklerini ifade etti. Tecrübeli kaleci Antalya’da rövaşata golünden sonra Osimhen’in kendisine koşmasıyla ilgili de şunları söyledi:

ATATÜRK RESMiNi SORDU

“Osimhen ile yedek kulübesinde yan yanaydık. Bana çok soru sordu. Özellikle son sorusu Atatürk resmiyle ilgiliydi. İstiklal Marşı’mızı, tezahüratları sordu. Buraya zaman geçirmek için değil, benimsemiş bir şekilde geldi. Bunu da hissettiriyor. Maça girdi, güzel bir gol attı. Bize koşarken önce hocamıza sarılacağını sandım. Bana sarıldı. Galiba kulübede benden güzel bir enerji aldı ki böyle bir şey gelişti. Golün kendisi ve sonrası güzel bir resim oldu.”