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Okan Buruk: Avrupa Ligi’nde hayalimiz final

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Okan Buruk
Okan Buruk: Avrupa Ligi’nde hayalimiz final
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 07:00

G.Saray Teknik Direktörü Buruk, Tottenham maçı öncesi kupa 2 için hedeflerini açıkladı.

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi’nde bugünkü rakipleri Tottenham’ın ne kadar iyi bir takım olduklarını bildiklerini belirtirken “İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Amacımız kazanmak” dedi. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maça çıkacaklarının altını çizen Buruk “Kazanırsak Avrupa Ligi’nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak” diye konuştu.

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VİCTOR OSİMHEN İÇİN KARAR VERECEĞİZ

Buruk “G.Saray, Avrupa Ligi’ni kazanabilir mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8’e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. G.Saray’ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames’te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız.” Buruk, Osimhen ile ilgili kararı maç günü vereceğini belirtirken bugün sahada kendi oyunları sergileyecekleri de sözlerine ekledi.

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Okan Buruk

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