×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk, ateş püskürdü: 'İçeride casus var!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Okan Buruk
Okan Buruk, ateş püskürdü: İçeride casus var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 22:51

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off Turu ilk maçında Hollanda'da Az Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kadronun sızdırılmasına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off Turu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

'DEVAMLI KADRO SIZIYOR'

"Galatasaray üçlü mü dörtlü mü oynayacak?" sorusu üzerine Okan Buruk, Florya'dan kadronun sızdırıldığını dile getirerek, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bunla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta." şeklinde cevap verdi.

Gözden KaçmasınTFF açıkladı: Galatasaray - Adana Demirspor maçı için karar verildi Hükmen galibiyet ve puan silme cezası...TFF açıkladı: Galatasaray - Adana Demirspor maçı için karar verildi! Hükmen galibiyet ve puan silme cezası...Haberi görüntüle

'BU BİR AVANTAJ AMA...'

Karşılaşma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Oyun içerisinde 2 diziliş üzerinden düşünüyoruz, 3'lü ve 4'lü.Buna dönebilecek oyuncularımız var. Rakibimizin dizilişi üzerinden odaklanmamız gerekecek. Birbiriyle oynamaya alışmış bir takım rakibimiz, genç ve hareketli. İlk maçta tanıyoruz aslında. Oyunda, oyun yapısında, oyuncularda çok büyük değişiklik yok. Bu bir avantaj ama sahada ortaya koymamız gerekiyor. Top bizdeyken rakibe sıkıntılar yaşatmıştık. Hava toplarında üstünlük kurmuştuk. Rakibimizin önde tehlikeli oyuncuları var. Onların da bizim gibi eksikleri var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün Berat gecesi, herkesin kandilini kutluyorum. Oğuz Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda inşallah sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkar. Hepimizin çok sevdiği bir futbol adamı." sözlerini sarf etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!