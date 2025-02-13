Okan Buruk, ateş püskürdü: 'İçeride casus var!'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off Turu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

'DEVAMLI KADRO SIZIYOR'

"Galatasaray üçlü mü dörtlü mü oynayacak?" sorusu üzerine Okan Buruk, Florya'dan kadronun sızdırıldığını dile getirerek, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bunla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta." şeklinde cevap verdi.

'BU BİR AVANTAJ AMA...'

Karşılaşma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Oyun içerisinde 2 diziliş üzerinden düşünüyoruz, 3'lü ve 4'lü.Buna dönebilecek oyuncularımız var. Rakibimizin dizilişi üzerinden odaklanmamız gerekecek. Birbiriyle oynamaya alışmış bir takım rakibimiz, genç ve hareketli. İlk maçta tanıyoruz aslında. Oyunda, oyun yapısında, oyuncularda çok büyük değişiklik yok. Bu bir avantaj ama sahada ortaya koymamız gerekiyor. Top bizdeyken rakibe sıkıntılar yaşatmıştık. Hava toplarında üstünlük kurmuştuk. Rakibimizin önde tehlikeli oyuncuları var. Onların da bizim gibi eksikleri var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün Berat gecesi, herkesin kandilini kutluyorum. Oğuz Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda inşallah sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkar. Hepimizin çok sevdiği bir futbol adamı." sözlerini sarf etti.