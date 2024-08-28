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Okan Buruk: Aşırı motivasyon oyuncularda baskı yarattı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi
Okan Buruk: Aşırı motivasyon oyuncularda baskı yarattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 07:00

Okan Buruk, Young Boys’a elenmelerinin en önemli nedenini şu sözlerle anlattı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys’un turu geçmeyi hak ettiğini ifade ederken, elenmelerinde takımının yavaş oynamasının önemli rol oynadığını belirtti. Buruk, şunları söyledi: “Geçen sene burada oynadığımız Molde maçına benzettim. Zaman zaman üstümüzde 5’er 10’ar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Baskıdan mı? Bazen çok iyi hazırlanırsınız, bu da etkiler. Çok fazla pas hatası yapıp rakibe geçiş şansı verdik. İkinci yarı biraz dengeledik, rakip kaleye gittik. Maçı çevirecek pozisyonu yakaladık. İcardi’nin vuruşu rakipten döndü, o pozisyon dönüp gol oldu. İlk baştan sorumlu benim. Maça hazırlayan oyuncuları seçen teknik adamdır. Oyuncular en iyisini yapmaya çalıştı.

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DAVİNSON OLMAYINCA OYUN KURMAKTA ZORLANDIK

Şanssızlık da var. Davinson sakatlandı. Abdülkerim kırmızı kart gördü. İlk maçta Kaan yoktu. Geriden oyun kurarken çok zorlandık. Beşiktaş maçı sonrası Davinson’lu oyun ile Davinson’suz oyun arasında dağlar kadar fark var. Galatasaray her türlü yürümeliydi hedefine ama yapacağımız 1-2 takviyeden sonra takımımız şampiyonluk ve Avrupa için yarışacak. Konsantrasyon eksikliği yaşadık. Rakibi kolay görürsek, sıkıntı olabiliyor. Geçen sene Fenerbahçe maçında rakip 10 kişiyken de bunu yaşadık. Bazı maçlarda rakipler kadar istemedik, mücadele etmedik. En büyük sıkıntımız bu. Aşırı motivasyon da oyuncularımın üzerinde baskı oldu.”

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#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi

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