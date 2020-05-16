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Okan Buruk: "Almanya ligi başladı, darısı başımıza"
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Bundesliga'nın başlaması üzerine dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, salgın sebebiyle verilen aranından ardından başlayan Bundesliga'yı takip ederken dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Okan Buruk'un paylaşımında, "Almanya ligi başladı, darısı başımıza" ifadeleri yer aldı.
Bundesliga bugün oynanan 5 maçla başladı.
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