MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOkan Buruk: "Almanya ligi başladı, darısı başımıza"
GeriFutbol Okan Buruk: "Almanya ligi başladı, darısı başımıza"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 18:32,Son Güncelleme:

Okan Buruk: "Almanya ligi başladı, darısı başımıza"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okan Buruk: "Almanya ligi başladı, darısı başımıza"
Abone Olgoogle-news

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Bundesliga'nın başlaması üzerine dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, salgın sebebiyle verilen aranından ardından başlayan Bundesliga'yı takip ederken dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Okan Buruk'un paylaşımında, "Almanya ligi başladı, darısı başımıza" ifadeleri yer aldı.

Bundesliga bugün oynanan 5 maçla başladı.

Okan Buruk: Almanya ligi başladı, darısı başımıza

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle