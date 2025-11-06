Okan Buruk, Ajax-Galatasaray maçı sonrası konuştu: Osimhen hayaldi! İnsanların duyacağı gurur çok önemli

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde oldu:

"Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz."

"Liverpool maçıyla oyun ve özgüven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk."

"Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik."

"İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı."

"İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim."

"Sparta Prag'a elenmemiz, AZ Alkmaar maçları... İki tane başarısızlık yaşadık. Bu benim sorumluluğum. Frankfurt deplasmanında iyi başlamadık ama Liverpool maçı ile takım olduk. Yeni transferler, takımın oluşması ve birliktelik yakalanması... Bunlar zaman alıyor."

"Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık. Mutluyum."

"Galatasaray'ın akademisinden geliyorum. Kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı benim için daha önemli."

OSIMHEN HAYALDİ

"Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak."

"Yeni formatta 7. ve 8. maçları Ocak ayı sonunda oynuyorsunuz. Bu da zor bir dönem. Ayrılmak isteyenler oluyor, yeni gelenleri yazamıyorsunuz. Bu yüzden son iki maç öncesinde puan olarak en iyi seviyede olmalısınız."

"Liverpool'u şansa yenmedik, iyi oyunla yendik. Planlamış, inanmışlık... Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Bodo Glimt galibiyeti, Ajax galibiyeti... Bu bizim için kritik bir periyot. Bundan sonra iki galibiyet daha alırsak, ilk 8 hedeflerimiz büyüyecek. Herkesin hedefi burada önce ilk 24, sonra ilk 16, sonra ilk 8..."