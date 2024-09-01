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Okan Buruk, Adana Demir maçının son bölümüne dikkat çekti: Kazandık ama son yarım saat kötüydük

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk, Adana Demir maçının son bölümüne dikkat çekti: Kazandık ama son yarım saat kötüydük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

G.Saray Teknik Direktörü, “İyi bir galibiyet aldık ama son yarım saati çok kötü oynadık. Son bölümde oyun disiplininden uzaklaştık. Bu kadar çok pozisyon vermemiz hoşuma gitmedi” dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor önünde kritik bir galibiyet aldıklarını belirtirken son yarım saatte çok kötü oynadıklarını söyledi. Buruk, “İyi bir galibiyet aldık ama son yarım saati çok kötü oynadığımızı düşünüyorum. Bir dakikadan sonra biraz kontağı kapattık” diye konuştu.

ÖNCE SOL BEKE TRANSFER YAPACAĞIZ

Maçın son bölümünde iki takımın da oyun disiplininden uzaklaştığını belirteren Buruk, “Bu kadar çok pozisyon vermemiz hoşuma gitmedi” ifadesini kullandı. Transfere de değinen Buruk, “Köhn gitti. Leo Dubois ile de konuşup sözleşmesini feshettik. Özellikle sol bek mevkisine hızlıca bir takviye yapmak istiyoruz. Diğer mevkilerle ilgili de net karar vereceğiz. Ayın 4’üne kadar Avrupa listesi için süremiz var” dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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