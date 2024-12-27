Okan Buruk: 8 puan fark büyük bir tuzak

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kırmızılı takımda kırdıkları rekorların ekip işi olduğunu belirtirken zirve yarışında Fenerbahçe ile aradaki puan farkının yanıltıcı olabileceğini söyledi. Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Merkezi’nin konuğu olan Buruk “Bu bir ekip çalışması. Kolektif bir iş bu. Ben, oyuncularım ve teknik ekip görünüyor ama Florya’daki bütün çalışanlarımız, bu takımın başarısı için gerçekten hizmet ediyor. Bunu besleyen de taraftarımızın desteği” dedi.

Kendi oyunumuza odaklanmalıyız

Deneyimli çalıştırıcı sezonun ilk yarısını 8 puan farkla lider kapatmaları ile ilgili olarak ise “Bu sene daha bir şey başarmadık. Bu sene bizim için çok önemli. Hiçbir şeye dağılmadan, dokunmadan, konsantrasyonu bozmadan... 8 puan önemli bir tuzak. Kanmamalıyız. Kendi oyunumuza, başarımıza, galibiyetlerimize odaklanmalıyız. Galatasaraylı oyuncular, sahadaki oyunun dışına çıkmadı ve oyuna odaklandı. Puan farkını yukarı taşımalıyız. Durmaya niyetimiz yok” diye konuştu.

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Mourinho'nun varlığı ülke için önemli

G.Saray'ın başında olduğu dönemde F.Bahçe’de çalışan teknik adamları değerlendiren 51 yaşındaki çalıştırıcı “Jorge Jesus; Türkiye dışında hep kazandı. Hala kazanıyor. İsmail Kartal; geçen sene çok başarılıydı. 99 puan almak, o galibiyet serisi yakalamak önemliydi. Mourinho’nun Türkiye’de çalışması, temsil etmesi ülke için önemli bir şans. Şu an özelinde önde olan tarafız ama lig bitmedi, devam ediyor. Bu seneyi de şampiyon olarak bitirmek istiyorum. Jose Mourinho’nun önünde ligi bitirmek çok önemli” dedi.

Mikautadze'yi beğeniyorum

“Ara transferde en az 2 oyuncu kadroya katmayı düşünüyoruz. Savunmaya olabilir, öne olabilir. Mevkimiz yok tam olarak. Elimizdeki oyuncuların devam etmesine ve ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor. Bu transfer dönemi isim konuşmak çok doğru değil. Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz. Kolo Muani ya da Dybala... Hiçbir oyuncuyla görüşmedik. Bir şey yapıyorsak da gizli yapmamız gerekiyor. Mikautadze, Kolo Muani, Skrinar, Kabore... Bu oyuncuların hepsi yıldız. Hepsi gelsin istersin. Burada kendi bütçenize, yapınıza göre oyuncu seçmelisiniz. İleriye dönük olarak kiralık mı, satılık mı çok önemli. Çalışmalar yapıyoruz. Başkanımız en son kararı verecek.”

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Osimhen'in bonservisi alınsın çok isterim

“Osimhen'i herkes takımında ister. Osimhen dendiği anda ben hemen ‘tamam’ dedim. ‘1 dakika 3 forvetimiz olacak acaba, nasıl olacak, nasıl idare ederiz, bu küser mi’ diye hiç düşünmedim. Direkt sistemler üzerinde düşündüm. Osimhen’in bonservisi alınsın isterim, teknik direktör olarak da taraftar olarak da çok isterim. Oyuncu bir kere bizde kiralık. Sezon sonuna kadar bizimle. Onun isteği de bizimle olmak. Devre arası ile ilgili herhangi bir düşüncesi yok. Biz almak istiyoruz bir kere. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bunu söyledi. Biz hep almak isteriz. Sezon giderken oyuncunun kafasını karıştırmamak en doğrusu. Bize de söylediği Osimhen’in, dışarı da söylediği sezonu Galatasaray’da bitirmek.”

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'Yapı' konuşmaları şu an için bitti

Okan Buruk ‘yapı’ iddiaları için “Çok magazinsel yaklaşmayacağım. Artık konuşulmuyor. Saha içinde olmak yine bütün takımlara, bütün teknik adamlara saygı duyulması gerekiyor. Bu tip şeyler hep olacak. Şu an bu konuşmalar bitti” dedi. Mourinho’nun kendisi ile ilgili sözleri için ise “Çok söyledi, hatırlamıyorum (gülerek). Aklımda kalan bir şey yok” diye konuştu.

Hakim Ziyech gidecek

· “Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra takımlarla görüşecek.”

· “Zaha'nın dönme ihtimali yok. Bu sezon bizimle olmayacak ama bizim oyuncumuz. Sezon bitince yine bize geri geliyor.”

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· “Zaniolo bizde kalsa çok kullanırdık hem kanatlarda hem forvette. O da bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sene bizle beraber olma şansı var.”