Futbol Haberleri

Okan Buruk, 50 puanı yine solladı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk, 50 puanı yine solladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 07:00

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında geçirdiği 4 sezonda da 21. haftaya damga vurdu.

Lig tarihinde 21. maçlar itibarıyla en az 50 puan topladığı 8. sezonu yaşayan G.Saray, Okan Buruk yönetimindeki 4 sezonda da 21. karşılaşmayı bu miktara ulaşarak geçti.

Buruk ayrıca eski takımı Rize’ye karşı G.Saray’ın başında çıktığı 6. maçtan da zaferle ayrıldı.

OSiMHEN ÜST ÜSTE 5 MAÇTA 6 GOL ATTI

deplasmanında fileleri sarsmayı başaran Victor Osimhen, Süper Lig’de çıktığı son 6 maçta da gol atarken (toplam 6 gol), Galatasaray kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

Nijeryalı yıldız Samsun maçındaki dublesinin ardından Antalya, Karagümrük, Kayseri ve Rize’yi boş geçmezken ligde toplamda 9 gole ulaştı.

YUNUS’TAN KARiYERiNDE iLK KAFA GOLÜ

Galatasaray'da 3 maçtır skor katkısı veremeyen Yunus Akgün suskunluğunu Rize’de bozarken kariyerinde bir ilki de yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu 2018-19’dan bu yana forma giydiği Süper Lig’de 123. maçına Rize’de çıkarken 20. golünü ağlarlarla buluşturdu. Ancak Yunus 7 sezonluk bu süreçte ilk kez kafa ile gol attı.

Bu arada milli futbolcu, eylülde oynanan Eyüp maçından bu yana ilk deplasman golünü Rizespor filelerine gönderdi.

