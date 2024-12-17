Okan Buruk: 3 puan için mutluyum ama defansif olarak mutsuzum

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı ile ilgili değerlendirmesinde oyuncularını hem övdü hem de eleştiride bulundu. Seyir zevki açısından muhteşem bir maç oynandığını belirten Buruk, “İki teknik adama sorarsanız, savunma anlamında mutsuzuz. Kötü savunma yaptık. Biz taç atarken, ofansta çok fazla kişiyle hareketli olunca devamında geçiş yedik. Maçta bunu çok gördük. Maç sonu 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı” diye konuştu.

HAK ETMEDİĞİMİZ BİR GOL YEDİK

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını ifade eden Buruk, “Çok zor bir gündü kadro açısından. Sakatlıktan dönen bazı oyuncular 20-30 dakika kullanabilecektik. Jakobs ve Osimhen’i böyle oyuna aldık. Davinson’u hiç oynatamadık, riske atamadık” dedi. Buruk, Trabzonspor’un ikinci golünden önce topun auta çıktığını öne sürerek, “Topun dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık” ifadelerini kullandı.

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MERTENS TÜM OYUNCULARA ÖRNEK OLMA

Okan Buruk, bir asist yapan ve penaltı yaptıran Mertens’e övgüler yağdırarak, “Mertens bence diğer bütün oyunculara örnek. Hiçbir zaman şunu görmüyorsunuz Mertens’te; hep takım arkadaşını düşünen biri. Bunu tüm takıma yaymak gerekiyor. Oyuncularımızdan istediğimiz bu. Hücumculardan insanlar gol, asist bekliyor.. Gol, asist olunca çok iyi oynadıklarını düşünüyorlar ama gerçek bu değil, gerçek oyun, oyun ne istiyorsa onu yapmaktır” dedi.