Okan Buruk: "2000 yılında da mucizeydi"

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Öncelikle tabi maç sonu böyle galibiyet aldığımız için çok sevinip sahada kutlama yaptık. Ama içeri girdiğimizde aldığımız şehit haberleri bizi derinden üzdü. Ülkemizin, Türk askerinin başı sağ olsun. Böyle haberler bizi derinden üzüyor."

"3 gün önce maç oynadık, bugün maça çıkıyoruz, oyuncularımıza 48 saatin yeterli olduğunu hep söyledik. Bugün 120 dakika yürekleriyle, vücutlarıyla, her şeyleriyle mücadele ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum, bugün her türlü övgüyü hak ettiler. Maç sonu tribünlerde her renkten bayrak ve forma olduğunu gördüm. Bir milli takım nasıl destekleniyorsa, Başakşehir de öyle desteklendi. Şehit haberleri almasaydık, daha güzel bir gece olabilirdi bizim için"

"2000 yılında da bir Türk takımı için Avrupa'da kupa kazanmak mücizeydi. 2020'ye geldiğimizde, daha da zorlaştı. Takımlarımızın Mart ayını zor gördüğü yıllar oldu, gitgide kötüye gitti. Avrupa'da gruptan çıkmak istedik, başardık, bir bir bu turları geçmek istiyoruz. Bir Türk takımı olarak bunları ülkemize yaşatmak, bu öz güveni ortaya çıkarmak ve Türk takımları tekrardan burada yarışabiliri göstermemiz gerekiyor. Hem ülkemiz için çabalıyoruz, hem de güçlü olmamız gerekiyor. Futbol bu ülkenin temel taşı, buradaki başarılar insanlara da yansıyor. Gladbach maçından sonra Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın sevinci çok önemliydi. Biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız, bu finale kadar mı gider, nereye kadar gider, onu bilemiyorum





