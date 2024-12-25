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Okan Buruk, 2 yıldızın transferi için Milano'da

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk
Okan Buruk, 2 yıldızın transferi için Milanoda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 00:56

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için Milano'da.

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Kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da girişimler sürüyor. 

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Yönetici Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için Milano'da.

TRT Spor'un haberine göre; Paulo Dybala ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, iki yıldız için girişimlerini hızlandırdı.

Bu sezon Roma formasıyla 19 resmi maça çıkan Dybala, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fransız ekibi Paris Saint Germain forması giyen 29 yaşındaki stoper Milan Skriniar ise bu sezon 5 maçta toplam 381 dakika süre aldı.

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk

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