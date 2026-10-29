Okan Buruk, 18 hoca gönderdi!

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Galatasaray’ın başında 2022-2023 sezonundan bu yana önemli başarılara imza atan Okan Buruk, ezeli rakiplerin teknik direktör değişiklikleriyle öne çıkan bir döneme tanıklık etti.

İSMAİL KARTAL VEDA ETTİ

Rams Park’taki dev derbide hem Fenerbahçe’yi mağlup edip şampiyonluk yarışında avantaj sağlayan Galatasaray hem de ezeli rakibinde bir kez daha teknik direktör değişikliğine sebep oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin başına 2022- 2023 sezonunda geçen Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında yaşadığı zaferin ardından, kurban listesine bir yenisini daha ekledi! Fenerbahçe’deki görevinden istifa eden İsmail Kartal, Buruk’un Galatasaray’da çalıştığı dönemde ikinci kez veda kararı verdi.

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18 DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Galatasaray’da 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan ve 5. şampiyonluğuna doğru emin adımlarla koşan Okan Buruk, böylece ezeli rakiplerdeki 18. teknik adam değişikliğine şahit oldu. Bu periyotta Beşiktaş tam 8 kez, Fenerbahçe ve Trabzonspor da 5’er kez hoca değiştirdi.

Siyah-Beyazlı kulüpte Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın, Okan hoca döneminde değişen teknik direktörlerdi. Fenerbahçe’de Jorge Jesus, İsmail Kartal (2 kez), Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, aynı dönemde yolların ayrıldığı isimler oldu.

Bunlardan Tedesco ve İsmail Kartal’ın Okan Buruk’lu Galatasaray’a yenildikten sonra görevlerine son verilmesi, dikkat çeken bir başka detaydı. Trabzonspor’da ise Abdullah Avcı (2 kez), Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke’ye veda edildi.