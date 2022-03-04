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ÖK Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta?

#Yeni Malatyaspor#Adana Demirspor
ÖK Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta

ÖK Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin son sırasında yer alan ve küme düşme potasından çıkış için son şanslarını kullanacak olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin üst sıralarını zorlayan rakibi Adana Demirspor ile mücadele edecek. Peki, Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ile Süper Lig'in 28'inci Hafta açılışı gerçekleşecek. Adana Demirspor ile kariyeri boyunca 10 kez karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibi karşısından 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Peki, ÖK Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ÖK YENİ MALATYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in 28'inci Hafta müsabakası çerçevesinde oynanacak karşılaşma, 4 Mart Cuma günü saat 20.00'da Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

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#Yeni Malatyaspor#Adana Demirspor

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