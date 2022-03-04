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Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ile Süper Lig'in 28'inci Hafta açılışı gerçekleşecek. Adana Demirspor ile kariyeri boyunca 10 kez karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibi karşısından 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Peki, ÖK Yeni Malatyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ÖK YENİ MALATYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in 28'inci Hafta müsabakası çerçevesinde oynanacak karşılaşma, 4 Mart Cuma günü saat 20.00'da Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.