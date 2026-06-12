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Oh gerçeği maç sonrası ortaya çıktı: 'Maça çıkabilecek miyim diye çok düşündüm!'

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Güney Kore#Çekya
Oh gerçeği maç sonrası ortaya çıktı: Maça çıkabilecek miyim diye çok düşündüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 11:11

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda orta saha mücadelesi ön plana çıkarken, taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda tempo yükselirken, 59. dakikada ceza sahasında iyi yükselen Ladislav Krejci, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Çekya'yı 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için baskısını artıran Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

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OH ATTI, KORE KAZANDI!

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını sürdüren Güney Kore, galibiyet golüne ise 80. dakikada ulaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ülkesini 2-1 öne taşıdı.

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Oh gerçeği maç sonrası ortaya çıktı: Maça çıkabilecek miyim diye çok düşündüm

Kalan dakikalarda Çekya'nın beraberlik çabaları sonuç vermezken, Güney Kore sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu'na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı.

"GOLÜ NASIL ATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Oh, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl oynadığımı ya da golü nasıl attığımı hatırlamıyorum, maçtan sonra videoyu izleyince anladım golü nasıl attığımı. Dört yıl önce hayalini kurduğum gibi, ilk maçta gol attığım için çok mutluyum ve inanılmaz derecede minnettarım."

Oh gerçeği maç sonrası ortaya çıktı: Maça çıkabilecek miyim diye çok düşündüm

"ATEŞİM 38 DERECEYDİ, 'MAÇA ÇIKABİLECEK MİYİM?' DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜM"

"Öğle yemeğinden sonra ateşim aniden yükseldi, 38 dereceye kadar çıktı. Bu yüzden oynayıp oynamayacağım konusunda şüpheye düştüm. 'Maça çıkabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Ancak takım doktorlarımız bana o kadar iyi baktılar ki, sonradan da olsa oyuna girdim ve üstüne böyle bir gol atabildim."

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"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ BANA ÇOK GÜVEN VERDİ"

"Teknik direktörümüz Myung-bo Hong, maçtan önce bana çok güven verdi ve 'sahaya çıktığında bol bol şut çek' dedi. Bu da bana daha fazla özgüvenle oynama imkanı verdi."

Oh gerçeği maç sonrası ortaya çıktı: Maça çıkabilecek miyim diye çok düşündüm

AİLESİ OĞULLARINA DESTEK İÇİN RESTORANI KAPATTI

Öte yandan Güney Kore'de (yılan balığı çorbası satan) restoran işleten Hyeon-gyu Oh'un ailesi, oğullarını daha yakından ve coşkulu bir şekilde desteklemek için Dünya Kupası boyunca dükkanlarını kapattı.

Maç sonunda bu durumun sorulması üzerine Oh, şu yanıtı verdi:

"Kalan maçlarda daha da iyi oynayacağım, böylece bir ay içinde dükkanı açmak zorunda kalmayacağız."

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Oh gerçeği maç sonrası ortaya çıktı: Maça çıkabilecek miyim diye çok düşündüm

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#Dünya Kupası#Güney Kore#Çekya

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