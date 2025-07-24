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Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş taraftarına mesaj: 'Doğru değil!'

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#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakuptan Beşiktaş taraftarına mesaj: Doğru değil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 23:44

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından taraftarların futbolculara gösterdiği tepkinin doğru olmadığını söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak tur şansını oldukça zora sokan Beşiktaş'ta taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup ise yaşananlar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İLK MAÇTA FUTBOLCULARI YUHALAMAK DOĞRU DEĞİL!"

Özyakup paylaşımında, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı.

Özyakup'un bu paylaşımı siyah-beyazlıların tepkisini çekti.

Oğuzhan Özyakuptan Beşiktaş taraftarına mesaj: Doğru değil

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#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Oğuzhan Özyakup

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