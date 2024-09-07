Oğuzhan Özyakup, futbolu bırakmasının ardından ilk kez konuştu: Panik ataklarım başladı | Bu hayat bana göre değil

Haberin Devamı

Beşiktaş'a 1 Temmuz 2012 tarihinde imza atan ve siyah - beyazlılarda geçirdiği 10 sezonun ardından Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'a imza atan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından ilk kez konuşan Özyakup, ESPN'e özel bir röportaj verdi.

"DEVAM ETMEK İSTEMEDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Futbolu bırakma kararıyla ilgili konuşan Oğuzhan Özyakup, "Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sözleşmesinin sonunda Süper Lig'e geri dönme şansının bulunduğunu söyleyen eski futbolcu, "Bunu istemediğimi çok çabuk anladım" dedi.

"PANİK ATAK RAHATSIZLIĞIM NÜKSETTİ"

Futbol hayatının bir bölümünde panik atakla mücadele ettiğini söyleyen Özyakup, "2015 yılında başladı. Atlatmak için çok çalıştım ancak daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde mental koçla çalıştım. Bu bana çok yardım etti." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'deki futbol yaşantısının kendisine uygun olmadığını dile getiren Oğuzhan Özyakup, "Eğer en üst seviyede performans göstermeye devam etmek istiyorsanız, bu konu hakkında konuşmalısınız. Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.