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GeriFutbol Oğuzhan Özyakup: 'Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi'
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Oğuzhan Özyakup: 'Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi'

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Oğuzhan Özyakup: 'Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi'

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, transfer sürecini anlattı.

Beşiktaş'tan Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına önemli açıklamalar yaptı:

Ben duygusal bir adamım. Kulüp için her şeyi verdim, aylarca maaş almadım. Sonrasında sana böyle davranılması... İşler kötü gittiğinde, taraftarlar seni ıslıklamaya başlıyor.

Burada oynamak için bir şeylerden vazgeçtim, para benim için en önemli şey değil. Sadece iyi idman yapmak ve maça çıkmak istiyorum.

Feyenoord’a transferim gerçekleşmeden önce Şenol Güneş de Beşiktaş’tan ayrılmam gerektiğini söyledi. Beni iyi tanıyor. Feyenoord’a Türkiye ile Avrupa Şampiyonası’nda oynamak için geldim.

Oğuzhan Özyakup: Ayrılmamı Şenol Güneş de istedi

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