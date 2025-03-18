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Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e UEFA'dan görev

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#UEFA#Oğuzhan Çakır#Zorbay Küçük
Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçüke UEFAdan görev
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 13:17

Fransa'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük, görev yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Oğuzhan Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında görev alacak. Bu maçlarda FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran yardımcı hakem olacak.

Zorbay Küçük ise 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grupta düdük çalacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.

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#UEFA#Oğuzhan Çakır#Zorbay Küçük

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