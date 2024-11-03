Oğuzhan Çakır kimdir? | Hakem Oğuzhan Çakır kaç yaşında, nereli? Galatasaray Eyüpspor maçını yöneten Oğuzhan Çakır'ın kariyeri ve biyografi bilgileri

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Oğuzhan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakem olarak görev alan genç isimlerdendir. Balıkesir doğumlu olan Çakır, Süper Lig’de maç yöneten en genç hakemler arasında yer alarak dikkat çekmektedir. Peki, Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, genç hakem hakkında merak edilen bilgiler.

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

1999 yılında Balıkesir'de doğan Oğuzhan Çakır, spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlamıştır ve halen Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde yüzme antrenörü olarak görev yapmaktadır. Çakır, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’na katılarak hakemlik kariyerine adım atmış, kısa sürede Süper Lig maçlarında görev almaya başlamıştır​.

OĞUZHAN ÇAKIR KARİYERİ

Çakır, Süper Lig’de ilk kez Pendikspor - Antalyaspor karşılaşmasını yöneterek dikkatleri üzerine çekmiştir. Performansıyla hızlıca öne çıkan genç hakem, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da görev almaktadır. Hakemlikte ilerlemeyi hedefleyen Çakır, gelecekte uluslararası liglerde de maç yönetmeyi amaçlamaktadır