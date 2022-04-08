Oğuzhan Bayır: "İstanbul'un altın kemer hasretini sona erdirmek istiyoruz"

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Hazırlıklarını antrenörü Semih Sancar ile 8 aydır ara vermeden sürdüren Oğuzhan Bayır “Gücümün ve formumun zirvesindeyim, yeni sezonda kendime ve ekibime olan inancım tam. Temel kuvvet, kondisyon ve teknik antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyorum” dedi.

“100 yılda bir”

Memleket olarak İstanbullu olan tecrübeli sporcu “Cumhuriyet öncesi dönemde başpehlivanların hamiliğini yapanlar padişahlardı, dolayısıyla altın kemerin geldiği şehir ise İstanbul oluyordu. Şehirde 99 yıllık bir hasret var... Kendim küçük orta küçük boydayım, amacım Kumluca, Kırkpınar, Elmalı gibi büyük turnuvalarda derece yaparak boy atlamak, başpehlivanlığa yükselmek, kendime güvenim tam… Başpehlivanlarımız da iddialı… Ben ve ekibim bu hasrete son vermek ve manevi açıdan kendi şehrimize olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Bunun çok emek sarf ettik, yeni sezonda fırtına gibi eseceğiz” dedi.

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“Şampiyonlar şampiyonlarla çalışır”

Semih Sancar Dövüş Kulübü’ne transfer olduktan sonra fiziksel ve mental olarak büyük bir değişim geçirdiğini belirten Oğuzhan Bayır “Şampiyon olmak için şampiyonlarla çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Semih Sancar ustam temel kuvvet antrenman sistemimi baştan aşağı değiştirdi ve bunun üzerimdeki etkilerini bariz bir şekilde görüyorum. Başpehlivan Fatih Koyuncu güreş camiasında büyük bir duayen... Onunla birebir teknik antrenman yapabilmek hem çocukluk hayalimi gerçekleştirmek hem de sezona en sıkı şekilde hazırlanmak için müthiş bir fırsat oldu. Kondisyon çalışmalarımı ise alanında bir marka olan Barış Çelik ile sürdürüyorum. Sezona tam anlamıyla hazırım, çok emek verdik, çok çalıştık, adeta ruhumuzu verdik. Şimdi sadece sezonun açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı sarsan pandeminin etkilerinin yağlı güreşlerde de hissedildiğini, pek çok organizasyonun yapılamadığını hatırlatan Bayır “Bu zorlu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Kemal Atakan Gülsever, Ferah Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerem Dirik, Emirhan Yıldırım, Polat Keklik, Cem Akgün, Fatih Koyuncu, Semih Sancar ve ismini saymakla bitiremeyeceğim herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.