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Oğuzhan Aydoğan, Menemenspor yolunda

#Spor Toto 1. Lig#Oğuzhan Aydoğan#Menemenspor
Oğuzhan Aydoğan, Menemenspor yolunda

Spor Toto Süper Lig’de son olarak deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 2-1 yenilerek milli araya düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor, transferde harekete geçti.

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Şu ana kadar yalnızca Senegalli golcü Honore Gomis’le resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Ankaraspor’dan orta saha Oğuzhan Aydoğan ile anlaşma sağladı. 

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir’e gelip, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Futbola Almanya’da Schalke 04 altyapısında başlayan Oğuzhan, Borussia Dortmund ve Karlsruher SC’de oynadı. Oğuzhan 2016-2017 sezonunda ise Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş’ta sadece bir resmi maçta oynayabilen Oğuzhan, bu sezonun ilk yarısında ise Ankaraspor’la 2’nci Lig’te 9 maça çıktı.

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#Spor Toto 1. Lig#Oğuzhan Aydoğan#Menemenspor

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