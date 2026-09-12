Oğuz Çetin'den İsmail Kartal açıklaması!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevini bırakmıştı. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, Kartal’ı Anadolu Kavağı’nda ziyaret etmiş ve takımın başına dönmesi için ikna etmeye çalışmıştı.

İlk başta istifa kararında geri adım atmayan Kartal, başkan Aziz Yıldırım’ın devreye girmesiyle ikna olmuştu. Bugün 11.30’da gerçekleştirilecek antrenman öncesinde tecrübeli teknik adam erken saatlerde tesislere giriş yaptı.

Ayrıca futbol direktörü Oğuz Çetin de antrenman öncesinde tesislere geldi. Tesis önünde bekleyen taraftarlara imza dağıtan Oğuz Çetin, bu sırada yaptığı kısa açıklamada, “Hocamız içerde, dünden beri burada. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.