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Oğuz Çetin'den İsmail Kartal açıklaması!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Oğuz Çetin
Oğuz Çetinden İsmail Kartal açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 10:43

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevini bırakmıştı. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, Kartal’ı Anadolu Kavağı’nda ziyaret etmiş ve takımın başına dönmesi için ikna etmeye çalışmıştı.

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Oğuz Çetinden İsmail Kartal açıklaması

İlk başta istifa kararında geri adım atmayan Kartal, başkan Aziz Yıldırım’ın devreye girmesiyle ikna olmuştu. Bugün 11.30’da gerçekleştirilecek antrenman öncesinde tecrübeli teknik adam erken saatlerde tesislere giriş yaptı.

Ayrıca futbol direktörü Oğuz Çetin de antrenman öncesinde tesislere geldi. Tesis önünde bekleyen taraftarlara imza dağıtan Oğuz Çetin, bu sırada yaptığı kısa açıklamada, “Hocamız içerde, dünden beri burada. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Oğuz Çetin

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