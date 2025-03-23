Oğuz Aydın, üst üste ikinci kez başardı! Arda Güler golle döndü

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A Milli Futbol Takımı ile Macaristan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan müsabakada Macaristan'ı 3-1'le geçen Türkiye, rakibini Puskas Arena'da 3-0 mağlup etti ve Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Milli Takımımıza galibiyeti 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleri getirdi.

MACARİSTAN'DA 19 YIL SONRA KAZANDIK

A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti. Bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisini sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu. A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı.

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TARİHTEKİ 250. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini kazandı. A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı.

İLK KEZ A LİGİ

Ay-yıldızlılar, 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Milliler, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.

YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, Macaristan maçında ilk kez A Milli Futbol Takımı’nın formasını giydi. Müsabakaya yedek başlayan 19 yaşındaki genç futbolcu, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 21. GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçında penaltıdan attığı golle A Milli Futbol Takımı’ndaki 21. golünü kaydetti. Müsabakanın 37. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maça 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

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ABDÜLKERİM BARDAKCI 2. GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 2. golünü attı. Müsabakanın 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

ARDA GÜLER MEST ETTİ

İlk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler, rövanşa damgasını vurdu. Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. 20 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 4. gol sevincini yaşadı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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Öte yandan genç yıldız, yüzde 87 pas isabetiyle oynarken, oyundan çıktığı dakikada sahanın en çok ikili mücadele kazanan futbolcusuydu.

ARDA GÜLER'DEN SZOBOSZLAI'YE

Takımının ikinci golünü kaydeden Arda Güler, birkaç dakika önce tartışma yaşadığı Macaristanlı Szoboszlai'ye 'sus' hareketi yaptı.

İKİ MAÇA DA DAMGA VURDU

İstanbul'da oynanan karşılaşmaya yaptığı 2 asistle damga vuran Oğuz Aydın, sergilediği performansla bir kez daha alkışları topladı. İlk kez ilk maçta A Milli Takım formasını sırtına geçiren Aydın, Arda Güler'in golünde asisti yapan isim oldu. Böylelikle genç oyuncu, 2 maçta 3. asistini yaptı.

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sahadan 71 dakika kalırken tıpkı ilk maçta olduğu gibi sahanın en fazla kilit pas atan futbolcusu oldu.

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