×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Oğuz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuz Aydın hangi takımlarda forma giydi?

Güncelleme Tarihi:

#Oğuz Aydın#Oğuz Aydın Hangi Takımlarda Oynadı#Oğuz Aydın Nereli
Oğuz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında Oğuz Aydın hangi takımlarda forma giydi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 17:31

Oğuz Aydın kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolculuk kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Oğuz Aydın, kanat pozisyonunda oynamaktadır ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma giymektedir. Genç yaşlarda milli takımda da boy gösteren Aydın, dikkat çeken performansıyla Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden biridir. Peki, Oğuz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Oğuz Aydın, profesyonel futbol kariyerine Bucaspor’da başlamış ve Alanyaspor’da sergilediği performansın ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştur. Kanat pozisyonunda oynayan Aydın, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yeteneklerini göstermiştir. Peki, Oğuz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 tarihinde Hollanda’nın Lahey kentinde doğdu. Futbol kariyerine AZ altyapısında başlayan Aydın, ardından Bucaspor altyapısına transfer olmuştur. Türkiye’de profesyonel futbol kariyerine Bucaspor ile adım atan Aydın, kısa sürede genç yaşına rağmen dikkat çeken bir performans sergileyerek üst liglere yükselmiştir.

OĞUZ AYDIN KARİYERİ

2018 yılında Bucaspor’da profesyonel kariyerine başlayan Oğuz Aydın, Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor (kiralık) ve Alanyaspor formalarını giymiştir. 2021 yılında Alanyaspor’a transfer olan oyuncu, burada özellikle Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. 2024 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Aydın, aynı zamanda Türkiye milli takımında da forma giymiştir. Toplamda 168 lig maçında 36 gol atan oyuncu, yetenekli bir kanat oyuncusu olarak kariyerine devam etmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuz Aydın#Oğuz Aydın Hangi Takımlarda Oynadı#Oğuz Aydın Nereli

BAKMADAN GEÇME!