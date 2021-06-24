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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Oğuz Aydın, Alanyaspor'da

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Oğuz Aydın, Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Misli.com 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928'den Oğuz Aydın'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, tesislerde düzenlenen törenle 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlere devam ettiklerini belirtti.

Bucaspor 1928'den Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ailesine katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Gelecek vadeden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın ise burada olmaktan çok mutlu olduğunu, büyük bir camiaya geldiğini kaydetti.

Oğuz Aydın, Alanyasporda

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