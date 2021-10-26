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Oğuz Altay kimdir? İşte Oğuz Altay'ın biyografisi

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Oğuz Altay kimdir İşte Oğuz Altayın biyografisi

Oğuz Altay yaptığı açıklamalarla gündemde. Oğuz Altay bir röportajında "Nasıl Galatasaraylı oldunuz?" sorusuna "Cim bom bom bom, bom" tezahüratı dikkatimi çekti. O tezahürat sayesinde Galatasaraylı oldum. Yoksa ben Beşiktaş maçlarına giden ve büyük ihtimalle de Beşiktaş taraftarı olmaya aday biriydim." yanıtını vermişti. Peki, Oğuz Altay kimdir?

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Oğuz Altay; ultrAslan Grubu Genel Koordinatörü, ultrAslan Kurucu Üyesi. 1968 yılında  doğdu. 1983 yılında Şişli Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında kurulan ultrAslan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Ticaret ile uğraşan Oğuz Altay, 2007 yılında ultrAslan 2. Dönem Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda aile şirketinin başında olan Oğuz Altay, personel taşıma, okul servisi, turizm ve inşaat sektörüyle ilgili. 

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