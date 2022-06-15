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Oğulcan Çağlayan'ın düğününde Fatih Terim'den 'evlilik' mesajları!

#Fatih Terim#Oğulcan Çağlayan#Galatasaray
Oğulcan Çağlayanın düğününde Fatih Terimden evlilik mesajları

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı evlendi. Fatih Terim, şahitliği yaptığı nikahta da açıklamalar yaptı.

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Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı dünyaevine girdi.

Oğulcan'ı düğününde Fatih Terim başta olmak üzere futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı çiftinin nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı.

Futbolcular da düğünden özel fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.

Oğulcan Çağlayanın düğününde Fatih Terimden evlilik mesajları

TERİM'DEN 'EVLİLİK' MESAJLARI

Fatih Terim, nikah töreninde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Ben de haziran ayında evlenmiştim. Ayın 22'sinde 40. yılımızı kutlayacağız. Onun için bunu özellikle söylüyorum. Evlilik cüzdanı değerli bir evrak. Bir defter değil. Aileyi bir arada tutan, aileyi mutlu eden, mutsuz eden çok önemli bir evrak.

 
 
 
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#Fatih Terim#Oğulcan Çağlayan#Galatasaray

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