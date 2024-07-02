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Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'da!

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#Transfer#Kocaelispor#Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan, Kocaelisporda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 21:09

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol kanat Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan arasında ön protokol akdedilmiş olup, futbolcumuz sponsor hastanemiz olan Atakent Cihan Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaktır. Hoş geldin Oğulcan." denildi.

Çağlayan için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çağlayan, yeşil-siyahlı ekipte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Kocaelispor gibi bir camia için savaşmak beni heyecanlandırıyor, bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda hep birlikte o kupayı kaldırmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Geçen sezonun ilk devresinde Gaziantep FK'de 9 maça çıkan 28 yaşındaki Çağlayan, ligin ikinci devresinde Kasımpaşa formasıyla 16 maçta, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Kocaelispor#Oğulcan Çağlayan

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