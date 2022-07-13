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Oğulcan Çağlayan: "Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim"

#Galatasaray#Oğulcan Çağlayan#Futbol
Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, MOL Fehervar maçı öncesinde konuştu. Oğulcan Çağlayan, "Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum. Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vs. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer" dedi.

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Galatasaray’ın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, MOL Fehervar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kamp döneminin oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Oğulcan Çağlayan, "İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de ikinci maçı oynuyoruz. İnşallah sakatlık olmadan, arkadaşlarımın iyi performans vereceği bir maç olur. Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum. Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vs. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi çalışıyorum. İnşallah Okan hocayla beraber kendi kariyerim için yeni bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

"BU SENE TAKIM ARKADAŞLARINA YARDIMCI OLAN BİR OĞULCAN OLACAK"

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten Oğulcan, "İnşallah bu sene takıma katkı sağlayan, skor yapan, takım arkadaşlarına yardımcı olan bir Oğulcan olacak" diye konuştu.

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#Galatasaray#Oğulcan Çağlayan#Futbol

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