Oğulcan Çağlayan kimdir? İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan'ın kariyeri ve oynadığı takımlar

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'a imza atmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Genç forvet oyuncusunun kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden Oğulcan Çağlayan kimdir nereli ve kaç yaşında sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Oğulcan Çağlayan kimdir, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Oğulcan Çağlayan, 22 Mart 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola 2006 yılında amatör olarak Bahcelerüstüspor kadrosunda başlayan Oğulcan Çağlayan, Ankaraspor, Bursa Merinosspor, Bursaspor altyapılarında forma giydi.

Bir dönem Osmanlıspor altyapısında da mücadele eden Oğulcan Çağlayan, sırasıyla Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve son olarak yeniden Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giydi.

Forvet ve sağ kanat mevkisinde forma giyen 1,88 boyundaki Oğulcan Çağlayan, sağ ayağına hakimdir.