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Ognjen Mimovic resmen Fenerbahçe'de!

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#Transfer#Fenerbahçe#Mimovic
Ognjen Mimovic resmen Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 23:22

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" denildi.

İmzanın ardından konuşan Sırp oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum" açıklamalarını yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Mimovic

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