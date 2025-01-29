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Ognjen Mimović kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe transfer haberlerinde adı anılan Ognjen Mimović hangi takımlarda oynadı?

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Ognjen Mimović kimdir, nereli, kaç yaşında Fenerbahçe transfer haberlerinde adı anılan Ognjen Mimović hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 17:13

Ognjen Mimović kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sırp futbolunun genç yeteneklerinden biri olan Ognjen Mimović, orta saha oyuncusu olarak dikkat çekmektedir. Futbola erken yaşlarda başlamış ve hızla gelişen kariyeriyle öne çıkmıştır. Peki, Ognjen Mimović kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Ognjen Mimović, Sırp futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Orta saha oyuncusu olarak oyununu geliştiren ve dikkatli paslarıyla bilinen Mimović, kariyerinde önemli kulüplerde forma giymiştir. Fenerbahçe gibi Türk kulüpleri tarafından transfer edilmesi gündemde olan Ognjen Mimović, oyun stilini ve yeteneklerini sergileyerek adını duyurmuştur. Peki, Ognjen Mimović kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

OGNJEN MİMOVİĆ KİMDİR?

Ognjen Mimović, Sırbistan'da doğmuş ve futbol kariyerine burada başlamıştır. Genç yaşlardan itibaren futbol tutkusuyla tanınan Mimović, hızlıca yeteneklerini sergileyerek profesyonel futbolculuk kariyerine adım atmıştır. Orta saha oyuncusu olarak oynayan Mimović, fiziksel yapısı ve oyun görüşüyle dikkat çekmektedir. Zamanla yer aldığı kulüplerde önemli bir oyuncu haline gelmiş ve birçok kulüpte şans bulmuştur.

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OGNJEN MİMOVİĆ KARİYERİ

Ognjen Mimović, futbol kariyerine Sırbistan'da başlamış, ardından yurtdışında da çeşitli kulüplerde oynamıştır. Kariyerinde birçok önemli takımda forma giymiş olan Mimović, orta saha oyuncusu olarak özellikle pas oyunundaki becerisi ve alan hakimiyetiyle ön plana çıkmıştır. Ayrıca, genç yaşta profesyonel futbol dünyasına adım atması ve hızlı gelişimi, onu futbol dünyasında izlenen bir oyuncu yapmıştır.

Mimović, profesyonel futbol kariyerinde, pek çok ligde mücadele etmiş ve birçok deneyim kazanmıştır. Son dönemde, Fenerbahçe gibi Süper Lig kulüplerinin ilgisini çeken futbolcu, uluslararası alanda da kendini kanıtlamaya çalışmaktadır.

Mimovic, Kızılyıldız'da forma giymektedir.

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